3月5日に開幕したWBC。井端弘和監督率いる侍ジャパンは、連戦連勝で1次ラウンドプールCの1位通過を決めた。日本代表の指導者としては“圧倒的に地味”に見える井端監督はなぜ選ばれたのか。トップチームを率いるに至るまでには、他の指導者とは大きく異なるキャリアがあった……。井端監督が語った野球観や野球界への提言を、スポーツライターの西尾典文が聞き手としてまとめた『日本野球の現在地、そして未来』（東京ニュー