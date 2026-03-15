タレントの安田美沙子（43）が14日、自身のインスタグラムを更新。12年目の結婚記念日となったこの日を家族で鳥取で迎えたことを明かした。「3.14 円周率の日結婚記念日でした」と報告。「12年かぁ。。。早いなぁ。。。」としみじみ。「そんな記念日は、明日鳥取マラソンのゲストでお邪魔するので、家族で鳥取砂丘へ行って来ました！」と明かし、家族ショットを披露。「永遠にいたい砂丘これからもいろんな景色を、家族