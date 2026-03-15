痛風を予防するためには、日々の尿酸値を適切な範囲に保つことが重要です。定期的な血液検査と健康診断の重要性、生活習慣全体の見直しと運動習慣など、長期的な健康維持を目指す具体的な方法をご紹介します。 監修管理栄養士：武井 香七（管理栄養士）帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム、戸塚共立第一病院3年7ヶ月勤務 株式会社コノヒカラ、障がい者グループホーム半年