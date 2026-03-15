心身の不調は、本人が自覚していなくても顔つきに反映されることがあります。表情の乏しさや顔色の変化、目元の印象など、周囲が気づきやすいサインの一つです。身だしなみへの関心が薄れたり、体重の変化によって顔の印象が変わったりすることもあり、早期に変化を捉えることで適切な介入につながる可能性があります。 監修医師：伊藤 有毅（柏メンタルクリニック）専門領域分類 精神科(心療内科),精神神経科,心療内科。 保