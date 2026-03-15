遺伝的要因に加えて、長期間にわたる化学物質への曝露や放射線の影響、喫煙などの生活習慣が急性骨髄性白血病の発症リスクを高める可能性があります。職業性の曝露や過去の治療歴なども、リスク因子として知られています。ここでは、外的要因が身体に与える影響について詳しく見ていきます。 監修医師：山本 佳奈（ナビタスクリニック） 滋賀医科大学医学部卒業 / 南相馬市立総合病院や常磐病院（福島）を経て、ナビタスクリニ