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フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs ブルックリン・ネッツ日付：2026年3月15日（日）開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 104 - 97 ブルックリン・ネッツ NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対ブルックリン・ネッツがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行われた。 第1