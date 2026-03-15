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アトランタ・ホークス vs ミルウォーキー・バックス日付：2026年3月15日（日）開催地：ステイトファーム・アリーナ（Atlanta）最終スコア：アトランタ・ホークス 122 - 99 ミルウォーキー・バックス NBAのアトランタ・ホークス対ミルウォーキー・バックスがステイトファーム・アリーナ（Atlanta）で行われた。 第1クォーターは