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サンアントニオ・スパーズ vs シャーロット・ホーネッツ日付：2026年3月15日（日）開催地：フロスト・バンク・センター（San Antonio）最終スコア：サンアントニオ・スパーズ 115 - 102 シャーロット・ホーネッツ NBAのサンアントニオ・スパーズ対シャーロット・ホーネッツがフロスト・バンク・センター（San Antonio）で行われた。 第1クォータ&#