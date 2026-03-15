「ちゃんと説明したはずなのに、なぜか伝わっていない」そんな経験はありませんか。会議のあとに出てきた成果物がズレていたり、指示したつもりの仕事が進んでいなかったりする――。その原因はどこにあるのでしょうか。『「説明」がうまい人がいつも頭においていること』の著者・犬塚壮志氏は、「仕事ができる人ほど必ずやっていることがあ」と指摘します。チームを引っ張り、仕事で成果を出す人が「最初の30秒」でやっていること