［J１百年構想リーグ第６節］横浜FM ２−０ 千葉／３月14日／日産スタジアム今季初の連勝がかかっていた前節のFC東京戦は０−３の完敗。黒星が先行するマリノスは、今一つ調子に乗り切れていなかったけど、ジェフ戦は２−０で快勝したね。52分に遠野のスーパーボレーで先制。そして74分に谷村が強烈なシュートで追加点を奪った。谷村は気になる選手の１人でもある。去年の夏にいわきからマリノスに加入して、約半年間で６得