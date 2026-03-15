卓球の「WTTチャンピオンズ重慶2026」は14日、女子シングルスの準々決勝が行われ、世界ランキング13位の大藤沙月（ミキハウス）は同7位の陳熠（中国）と対戦。ゲームカウント4－3で勝利し、準決勝進出を決めた。今大会で強豪を次々に破り、快進撃を見せている大藤。試合後に中国選手との激闘を振り返った。 ■肩の亜脱臼と説明 世界ランキングで上回る中国選手と対峙した大藤だが、序盤から主導権を握ると、第