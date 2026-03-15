2026年3月11日、韓国メディア・毎日経済は、世界の女性旅行者の中で韓国女性が最も頻繁に海外旅行をしていることが分かったと報じた。記事によると、旅行サービス企業のTrip．com（トリップドットコム）グループは8日、「国際女性デー」に合わせ、世界の女性3500人を対象に実施した調査結果を発表した。それによると、25年に1回以上海外旅行をした調査対象地域の女性のうち、海外旅行の頻度が最も高かったのは韓国で、中国と台湾が