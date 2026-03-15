ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で大盛り上がりの日本。一方で今大会はネットフリックスが独占中継し、「地上波で見られない」という人が続出しました。また、嵐のラストツアーがいよいよスタート。LUNASEAの真矢さん（享年56）の突然の訃報には多くのファンが涙しました。いつものメンバーが深掘りします。ワイドデスクLUNASEAの真矢さんが2月17日に56歳の若さで亡くなった。昨年2月に東京ドームでの35周年