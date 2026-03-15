TRFのDJKOO（64）が14日、自身のインスタグラムを更新。結婚36年の妻へのホワイトデーのお返しを公開し、反響を呼んでいる。「3月14日 ハッピーホワイトデー2月のバレンタイン＆入籍記念日は愛情たっぷりのお祝いをしてもらったので！フルセットでwお返しさせていただきました」とつづった。スイーツのほか、DIORの箱などが並ぶ写真をアップ。「ヘソクリはたきましたが喜んでもらえて何よりです！！」と記した。「次は