将棋の藤井聡太棋王（竜王、名人、王位、棋聖、王将、23）に増田康宏八段（28）が挑む第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負第4局が3月15日、栃木県日光市の「日光きぬ川スパホテル三日月」で対局を開始した。シリーズ成績は、増田八段の2勝、藤井棋王の1勝。この地で新棋王が誕生するのか、カド番の藤井棋王が最終局へ望みを繋げるのか。本局の先手盤は増田八段。【中継】藤井棋王VS増田八段 注目の第4局（生中継中）4連覇を