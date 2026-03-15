人気レースクイーンの霧島聖子（34）が15日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカ・コスで今季チームを報告した。「霧島聖子は2026シーズンもWAKO'SGIRLSとして活動させていただきます今年で通算3年目を迎えることができとても嬉しい気持ちでいっぱいです」と今季もスーパーGT・GT500クラスに参戦する「ARTMUGEN」と「TGRTEAMSARD」のレースアンバサダーを務めることを報告。青・白・ピンクのミニスカ・コス