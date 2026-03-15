日本のポップカルチャーを世界へ発信するアソビシステムによるミュージック＆カルチャーイベント「ASOBIEXPO HAWAII 2026」が、動画配信サービス「Hulu」で独占疑似ライブ配信されることが決定した。配信は3月28日午後6時（予定）から開始され、月額会員は配信期間中に見放題で楽しむことができる。イベントの裏側やオフ会の様子に密着したドキュメンタリー映像も配信予定。【画像】セーラー服を脱ぎメガネも外した姿が話題にな