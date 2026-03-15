次期「iMac」でカラーバリエーションが一新される可能性が浮上しました。 ブルームバーグなどによれば、2026年モデルの次期iMacでは新しいカラーバリエーションが採用されるとのこと。これが本当であれば、iMacのカラーリングが5年ぶりに一新されることとなります。 iMacカラーバリエーションの変遷 【2021年】現行デザインへの大胆な刷新 ツートンカラーの採用: 背面とスタンドは「濃く深みのある色」、画面下の