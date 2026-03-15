付き合っている時はいい人だったのに、結婚した途端、配偶者がモラハラ化したという話を聞いたことはありませんか？ 筆者の友人の夫は、子どもができた途端、すぐに怒る夫に変わってしまったそう。もしパートナーの人柄が変わってしまったら、どうしたら良いのでしょうか。 すぐにキレるモラハラ夫 熱があり火照った顔の子どもの心配すらしない夫に、離婚の決意が固まりました。実家に帰ったあと、夫から「