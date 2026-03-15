英国歌手のエリー・ゴールディングが11日、ザ・タイムズ紙の出産告知欄で、娘が誕生したことを発表した。エリーは恋人で俳優のボー・ミニアとの第1子となる女児が先週誕生したことをフォーマルに報告。アイリス・エダライン・ミニア・ゴールディングと名付けたことを発表している。 【写真】なるほど！出産を報告した新聞告知欄 元夫キャスパー・ジョプリングとの間に4歳の息子も