KEY TO LITの中村嶺亜、井上瑞稀（C）マイナビ TGC 2026 S/S KEY TO LIT（キテレツ）の中村嶺亜、井上瑞稀が14日、東京・国⽴代々⽊競技場 第⼀体育館で開催された『マイナビ TGC 2026 S/S』にシークレットゲストとして出演。「TGC」ランウェイデビューを飾った。大歓声の中でランウェイを駆け抜けた二人が、出番直後の囲み取材で、華やかなステージの裏側に隠された「極限状態」をユーモアたっ