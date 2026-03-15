ベランダの洗濯物が飛んで、近隣住民の植木鉢を壊してしまった──。弁護士ドットコムにこんな相談が寄せられています。相談者によると、自宅に遊びに来ていた知人が気を利かせて、ベランダで洗濯物を干してくれたといいます。ところが、洗濯物を固定していなかったため、風で飛ばされて、隣の家の植木鉢を破損させてしまったそうです。直接の原因を作ったのは知人ですが、相談者は「私にも賠償の義務があるでしょうか」と不安を募