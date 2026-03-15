◆ＷＢＣ準々決勝イタリア８―６プエルトリコ（１４日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）プエルトリコは２大会連続で準々決勝敗退となり、２０１７年以来の準決勝進出はならなかった。カストロの先頭打者本塁打で幸先よく発進も、先発Ｓ・ルーゴ（ロイヤルズ）が初回にＫＯされ、一時は６点差にまで広げられた。８回に猛反撃で４点を返したが、あと一歩及ばなかった。モリーナ監督は「（序盤と後半で）全く別の