フジテレビ系「日曜報道ＴＨＥＰＲＩＭＥ」（日曜・午前７時半）は１５日、ＷＢＣ準々決勝でイタリアが８―６でプエルトリコに快勝し、史上初のベスト４進出を決めたことを速報した。スタジオには前ロッテ監督の吉井理人氏が生出演。イタリアは１６日の準決勝（日本時間１７日）では日本―ベネズエラの勝者と対戦するが、イタリアについて吉井氏は、プエルトリコ戦を視聴したことを明かし「結構、打ちます。ただ、ピッチャ