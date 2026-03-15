巨人の山崎伊織投手が右肩のコンディション不良のため３軍の故障班に合流することが１５日、球団から発表された。今季の開幕投手で最有力候補だった右腕にまさかのアクシデントだ。ここまでオープン戦に２試合登板し、６日のオリックス戦では４回２安打無失点と順調な仕上がりを見せていた。開幕まで２週間を切った段階で起こった不測の事態。巨人は前年王者の阪神を東京ドームで迎え撃つが、暗雲が立ちこめた。代役候補は楽