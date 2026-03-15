高レベル放射性廃棄物、いわゆる「核のごみ」の最終処分地の選定をめぐり、南鳥島での文献調査の申し入れを受けた小笠原村で住民に向けた説明会が行われました。【映像】説明会に訪れる小笠原村の住民経済産業省は今月3日、「核のごみ」の最終処分場の候補地として小笠原村の南鳥島での文献調査の実施を申し入れました。これを受け、きのう父島では初の説明会が行われ、住民147人が参加しました。参加者からは原子力発電は必