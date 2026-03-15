【マイアミ（米フロリダ州）＝井上雄太】野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は１４日（日本時間１５日）、米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークでベネズエラとの準々決勝に臨む。試合前には大谷（米ドジャース）がグラウンドでフリー打撃を行い、３３スイング中、１３本の柵越えの当たりを飛ばした。ベネズエラの選手や海外メディアの注目も集め