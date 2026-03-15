アメリカのトランプ大統領はホルムズ海峡の安全を確保するため、日本などに対し艦艇の派遣を期待するとの考えを示しました。【映像】イラン艦船を攻撃する米軍（実際の映像）アメリカのトランプ大統領は14日、自身のSNSに、イランがどれだけ壊滅的な打撃を受けたとしても、ホルムズ海峡に無人機を飛ばしたり、機雷を敷設することは容易だと指摘しました。そのうえで、ホルムズ海峡の航行の安全を確保するため、「多くの国が