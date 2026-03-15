元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、14日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。自分の名前をエゴサーチすると明かした。今週は同番組「ファミリー」のホフディラン小宮山雄飛（52）が2週連続でゲスト出演。芸能界で流行中の健康グッズ「シャクティマット」の話題で盛り上がった。その上で、田中は「調べたことある？シャクティマットって検索すると、田中みな