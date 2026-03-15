【ワシントン共同】トランプ米大統領は14日、イランが機雷を敷設した可能性があるホルムズ海峡について「徹底的に掃海作業を実施する。原油入手を阻害された国々も加わると期待している」と述べた。日本などを念頭に置いた可能性がある。