ロイター通信はアメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦をめぐり、トランプ政権が戦闘停止に向けたオマーンなどの仲介に応じる姿勢を示していないと報じました。ロイター通信は14日、複数の当局者の話として、アメリカとイスラエルによるイランへの軍事攻撃をめぐり、トランプ政権が「戦闘終結に向けた外交交渉の開始に応じていない」と伝えました。オマーンやエジプトが外交での解決に向けた対話の再開を求めているとしてい