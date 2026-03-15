タレント蛍原徹（58）が14日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）にゲスト出演。ロケ先で緊急搬送された過去を明かした。蛍原は「富澤さんとは『尿管結石芸人』で。これ1年ぐらい前。僕もそうやから」と切り出した。続けて「ここ1、2年前に出川（哲朗）さんの充電のやつ」と振り返り、テレビ東京系「出川哲朗の充電させてもらえませんか」収録時に発症としたと告白。「北海道で出しても