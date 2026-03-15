ゴールデンレトリバーさんの正直すぎるリアクションが反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で94万6000回再生を突破し、「吹きそうになりましたw」「ちょっと怒ってるの草」「トドメ刺しに行こうとしてる(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：足を骨折した男の子→心配した『大型犬』がギブスを舐めた結果…辛辣過ぎる『まさかのリアクション』】 優しいゴールデ