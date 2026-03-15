離れ離れになっていた姉犬と妹犬がSNSをきっかけに再会したところ、予想外の展開がTikTokで話題になっています。投稿したのは、ゴールデンレトリバーのうめちゃん・ピレゴルのツナマヨちゃんと暮らしている「ゴールデンうめつな」さん。投稿から5.7万回以上再生され、「オチが完璧すぎるｗ」といったコメントが寄せられています。 【動画：姉犬と離れ離れになった妹犬→SNSを通じて『感動の再会を果たした』