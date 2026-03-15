「成田新幹線」の用地を活用京成電鉄は2026年2月13日、成田空港アクセスのさらなる強化を目指して、成田スカイアクセス線新鎌ヶ谷〜印旛日本医大間の複々線化を検討すると発表しました。増設する線路はスカイライナーと2028年度に運行開始予定の新型有料特急が、最高速度160km/hで走る「急行線」とする計画です。【計画】新幹線・A案・B案・北千葉線のルートを見る（路線図と現場写真）現状、スカイライナーは日暮里〜空港第2