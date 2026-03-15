イタリアが4強、エスプレッソ打線の勢いに世界が注目している(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は現地時間3月14日、イタリアがプエルトリコとの準々決勝で8ー6と勝利。大会初の4強を決めた。今大会を席巻するエスプレッソ打線の勢いが止まらない。【動画】強いぞイタリア！ベンチではエスプレッソが用意され…イタリアは初回相手の1番に先頭打者弾を許すも初回裏すぐさま反撃。一死一、二塁の好機に