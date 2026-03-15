◆ＷＢＣ準々決勝イタリア８―６プエルトリコ（１４日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）準優勝２度の実績を持つプエルトリコが準々決勝で姿を消した。キーマンだったのは、３番のノーラン・アレナド（３４＝ダイヤモンドバックス）。メジャー通算１３年で３５３本塁打を誇る三塁手は、前回大会には米国代表で出場も、今大会は母親がルーツを持つプエルトリコの代表を選んだ。プエルトリコにとっては「最大の補