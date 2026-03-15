日本代表DF冨安健洋が、アヤックス加入後初のスターティングメンバー入りを果たした。アヤックスは14日のエールディヴィジ第27節でスパルタ・ロッテルダムと対戦。アヤックスではコンディション調整中の日本代表DF板倉滉がメンバーから外れたが、冨安は出場5試合目で初の先発となり、左サイドバックで出場した。スパルタのMF三戸舜介もスタメンに名を連ねた。試合は19分にオウンゴールでアヤックスが先制。すると32分、冨安