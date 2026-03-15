デビュー19周年を迎えたボーカリスト織田かおり（37）が、6年ぶりの新曲となるEP「Free」を、2007年（平19）にデビューした記念日の21日にリリースする。また、同EPを引っ提げ、同日に東京・青山RizMで「Kaori Oda 19th Anniversary Live」を開催する。「新曲初お披露目が一番ですが19年間の歩み、ソロデビューしてからの曲をなるべく満遍なく披露したい。皆さんとの出会いや思い入れは19年分それぞれ違う歴史があると思うので、新