ラ・リーガ第28節が14日に行われ、レアル・マドリードとエルチェが対戦した。レアル・マドリードは負傷離脱者続出の厳しい台所事情のなか、快勝したマンチェスター・シティ戦から先発を3名変更。序盤はエルチェの固い守りに苦しめられたが、水曜日の夜にも躍動した“8番”が先制点を演出した。39分、ペナルティエリア手前でフリーキックを獲得し、フェデリコ・バルベルデが弾丸シュートを蹴り込む。相手GKマティアス・ディト