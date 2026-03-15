女優の大原優乃（26）が14日、自身インスタグラムを更新。ウェブマガジンのグラビアショットを投稿した。白いノースリーブのロングワンピース姿に黒いシューズのコーディネート。腰に黒いリボンがデザインされた衣装での工事現場ショットだ。ファンやフォロワーからも「最高最強にお似合い」「可愛い過ぎる」「儚い表情も美しい」「透明感たっぷり」「大人びてる」「女神」「まるで天使」などのコメントが寄せられている。