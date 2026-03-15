子どもとの買い物中は、思いがけない出来事が起こることがあります。おもちゃ屋で商品を落として壊してしまったとき、「すぐに弁償しなければならないのか」と不安になる方は少なくありません。こうした場面では、慌てて対応する前に、まず基本的な考え方を知っておくことが大切です。 そこで本記事では、法律の基本と店頭での対応のポイントについて解説します。 わざとでなくても、弁償が必要になることはある 店