ＷＢＣで２連覇を目指す侍ジャパンが１４日（日本時間１５日）、ベネズエラ代表との準々決勝（ローンデポ・パーク）に臨む。注目のスタメンでは佐藤輝明内野手（２７）が「２番・右翼」で先発出場し、不調にあえいでいた近藤健介外野手（３２）はベンチスタート。井端ジャパンは大一番で打線のテコ入れに踏み切った。近藤は１次ラウンドの台湾、韓国戦で大谷翔平投手（３１）の後を打つ２番を務め、オーストラリア戦では３番に