宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は１５日、主力ロケット「Ｈ３」６号機のエンジン燃焼試験を種子島宇宙センター（鹿児島県）で行った。補助ロケットブースターを使わない新たなタイプの打ち上げに向けたもので、発射台に固定した状態で液体燃料を注入し、主エンジン３基を約５０秒間燃焼させた。６号機は主エンジン３基、ブースター０本で打ち上げる「３０（さんぜろ）形態」と呼ばれるタイプ。昨年６月に引退したＨ２Ａを含