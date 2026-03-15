歌手の工藤静香（55）が14日、自身のインスタグラムを更新。コンビニエンスストアで発見した意外な大好物を明かした。「大好きな鮭の皮が、コンビニで売っていた！北海道でしか売っていないイメージだったからびっくり」とつづり、ローソンの「サクサク鮭皮チップス！」をホテルでうれしそうに食べる動画を公開した。15日からコンサートツアー「PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2026」を仙台からスタートさせる工藤。「本当は、カ