◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 日本−ベネズエラ（現地14日、アメリカ/マイアミ)1次ラウンドプールCを1位通過し、アメリカに場所を移しての準々決勝に臨む侍ジャパン。相手はプールD2位通過のベネズエラ。そのスターティングメンバーが発表されました。スタメンは1番指名打者・大谷翔平選手（ドジャース）、2番ライト・佐藤輝明選手（阪神）、3番センター・鈴木誠也選手（カブス）、4番レフト・吉田正尚選手（レッド