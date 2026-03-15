原付の生産がついに終了 中古市場ではどのようになっている？国内のバイクメーカー各社は2025年10月末をもって、厳しい排ガス規制への対応が困難なことから、排気量50cc以下の原付一種ガソリン車（以下、50cc原付）の生産を一斉に終了しました。その代替として、125cc以下のバイクの出力を制御し、原付免許で運転可能にした「新基準原付」が導入されています。【画像】超カッコいい！ これが生産終了した国内メーカーの「50cc