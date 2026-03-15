15日午前10時プレーボールの準々決勝■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝・ベネズエラ戦（ローンデポ・パーク）に臨む。負けたら終わりのヒリヒリする戦い。日本時間午前10時プレーボールの約2時間前にスタメンが発表され、「え、マジか」「井端さん勝負に出たな」とファンは目を丸くした。チームの先陣を