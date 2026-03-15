巨人は15日、山崎伊織投手（27）が右肩のコンディション不良で3軍の故障班に合流したと発表した。開幕まで残り2週間を切った中で、開幕投手候補筆頭右腕が離脱する事態となった。山崎は昨季、チーム最多の11勝をマーク。オープン戦もここまで2試合に登板して計6回無失点と好投を続けていた。◇山崎伊織（やまさき・いおり）1998年（平10）10月10日生まれ、兵庫県出身の27歳。明石商では3年春のセンバツで8強も控えで出場な