◆ＷＢＣ準々決勝日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）侍ジャパンのカブス・鈴木誠也外野手（３１）が１４日（日本時間１５日）、試合前会見に臨んだ。鈴木は前回２３年大会をけがで辞退。「けがした時から次の代表に選ばれるのであれば、優勝を味わいたいと思っていた。優勝するチャンスがあるので、そこに向かって全力で頑張りたい」と決意をにじませた。多くのメジャーリーガーが参加